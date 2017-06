Disputa profissional do São João do Cerrado inicia hoje

“Eu nunca tive a honra de subir antes nesse tablado e pela primeira vez eu vi que é uma maravilha, não quero parar nunca mais!”. Foi assim que a estudante araguainense Kamylla Borges, de 17 anos, definiu a apresentação da junina da sua escola na abertura do Festival de Quadrilhas São João do Cerrado, na noite desta quinta-feira, 22. Com esse novo olhar, agora a jovem quer ser profissional e se apresentar na disputa do próximo ano. As apresentações do grupo de elite iniciam hoje, a partir das 21 horas, no Parque Cimba.



Fonte: Ascom Prefeitura

Seis quadrilhas disputarão neste ano o título de campeã do São João do Cerrado. As juninas Arranca Toco, Os Malacabados e Encantos do Luar mostrarão seus enredos na noite desta sexta-feira, 23, e darão o pontapé inicial na disputa. Amanhã, sábado, dia 24, serão as apresentações das quadrilhas Saco Furado, Explosão AR e Os Fei de Cum Força.



Para a disputa, os jurados definirão os vencedores em duas modalidades, geral e individual. Na modalidade geral, serão observados os quesitos conjunto, tradição, coreografia/criatividade, figurino, repertório musical e casamento. O resultado final do festival será divulgado após a apresentação da última quadrilha na noite do próximo domingo, dia 25. Para as quatro primeiras colocadas serão entregues troféus e até o terceiro lugar premiação em dinheiro: 1º lugar R$ 5.000, 2º lugar R$ 3.000 e 3º lugar R$ 2.000.



Na modalidade individual, serão verificadas as maiores notas das apresentações do gritador ou marcador, casamento, casal de reis e casal de noivos. Todos os vencedores receberão troféus. Cada quadrilha terá direito a 30 minutos de apresentação, já incluída o histórico da Quadrilha, encenação do casamento, Casal de Noivos, Rei e Rainha, tendo uma tolerância de dois minutos.



Encantos do São João



Na abertura do festival na noite de ontem, quatro apresentações de escolas encantaram o público: Quadrilha Infantil da Escola Paroquial São Domingos; Encantos do Sertão, do Colégio Estadual Jardim Paulista; Lumiar, do Residencial Costa Esmeralda; e Atração Junina, do Colégio Estadual Jorge Amado.



Para a professora Gabriela Barjud, do Colégio Estadual Jardim Paulista, que interpretou uma cinderela na apresentação, fazer parte do festival foi muito importante para incentivar a cultura. “Esse ano foi uma honra muito grande para a gente fazer a abertura do São João do Cerrado. Isso mostra o quanto a nossa cultura é valorizada e incentivada”.



O prefeito em exercício, Fraudneis Fiomare, esteve no evento e falou que a dedicação das quadrilhas, mesmo as não profissionais, é muito grande. “Isso mostra o nível da nossa cultura. A sociedade inteira acompanhando. Futuramente podemos até fazer uma segunda divisão da disputa pela qualidade das apresentações”, adiantou.



Geração de emprego



O secretário executivo da Cultura, Wilamas Ferreira, falou da importância das quatro noites do São João do Cerrado e da geração de empregos no festival. “Só na abertura foram mais de duas mil pessoas que passaram pelo parque. Amanhã começa a disputa e esperamos um público de mais de quatro mil por noite. Com toda essa movimentação, são mais de 100 empregos diretos e indiretos gerados neste período”.



Programação



Dia 23 (sexta-feira)



20h – Apresentação das juninas concorrentes do festival:

Arranca Toco;

Os Malacabados;

Encantos do Luar.

22h – Show Banda Carlone Alves;

Banda Forró Nocaute.



Dia 24 (sábado)



20h - Apresentação das juninas concorrentes do festival:

Saco Furado;

Explosão AR;

Os Fei de Cum Força.

23h – Show nacional Banda Dona Zaíra;

William Júnior e Banda;

Dupla Emily e Breno.

20h – Final do São João do Cerrado;22h – Show Banda Embalos do Forró;Banda Waltinho e Cia.