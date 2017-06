Junina "Arranca Toco" é campeã do São João do Cerrado; transmissão do festival alcançou quase 150 mil internautas

Terminou ontem o festival “São João do Cerrado” em Araguaína. O evento encerrou com a disputa entre as quatro quadrilhas finalistas e teve como grande vencedora a junina “Arranca Toco”.



O festival começou na última quinta-feira, 22, em Araguaína, com a apresentação das juninas convidadas. Milhares de pessoas compareceram ao Parque Cimba para assistirem o espetáculo ao ar livre que acontece todos os anos e se tornou tradição na cidade.



No segundo dia de festa que marcou o início da disputa com as apresentações do grupo de elite, o público lotou a arena do festival para conferir o desfile das três primeiras juninas que competiam no festival: Arranca Toco, Os Malacabados e Encanto do Luar que mostraram o seu enredo e encantaram a plateia.



No terceiro dia foi a vez da apresentação das quadrilhas: Saco Furado, Explosão AR e Os Fei de Cum Força.



A principal atração da festa foi a banda Dona Zaíra, conhecida nacionalmente depois de participar da competição musical do programa "Super Star" da Rede Globo. Eles subiram ao palco show do festival na madrugada de sábado para domingo.



Ao todo, seis quadrilhas disputaram neste ano o título de campeã do São João do Cerrado. Os jurados definiram os vencedores em duas modalidades: geral e individual. Na modalidade geral, foram observados os quesitos: conjunto, tradição, coreografia/criatividade, figurino, repertório musical e casamento.



Mas apenas quatro juninas foram classificadas para a final. Foram elas: Encanto do Luar, Arranca Toco, Os Fei de Cum Força e Saco Furado.



Confusão



Alguns integrantes do grupo junino “Os Malacabados”, invadiram a quadra de apresentações do festival na noite de ontem. Insatisfeito com o resultado que deixou a quadrilha de fora da final, o grupo entrou no espaço para protestar. Diante da situação, os jurados se retiraram da mesa e só retornaram quando os integrantes dos “Malacabados” saíram da quadra.



Segundo a organização, “Os Malacabados” não teriam cumprido um dos quesitos mais importantes na apresentação - o casamento - em consequência disso, não alcançaram pontuação suficiente e ficaram de fora da final.



Em entrevista ao Portal O Norte, o diretor presidente do Instituto de Tecnologia do município, Thiago Dimas, explicou a situação e lamentou a confusão: “Os malacabados fizeram uma apresentação belíssima, digna de primeiro lugar, mas infelizmente estamos em uma competição onde existem critérios a serem seguidos. Lamentamos o fato que aconteceu hoje aqui, mas felizmente isso não tira o brilho da festa que está muito bonita com a apresentação das finalistas”, observou.



Susto



Populares que acompanhavam o evento em uma das arquibancadas instaladas no local, passaram por um susto, quando um pedaço da estrutura desmontou. Felizmente ninguém saiu ferido e os Bombeiros isolaram a arquibancada para evitar que alguém pudesse se machucar.



Ao Portal O Norte, o secretário municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, Jocirley Oliveira, disse estar satisfeito com a dimensão que tomou o festival e garantiu que no próximo ano o município deve investir ainda mais na festa para proporcionar um espaço que atenda às necessidades dos espectadores.



Atraso



Uma das maiores reclamações do público que compareceu ao espetáculo, foi o atraso para iniciar a programação da festa. Os desfiles que tinham previsão de começarem todos os dias por volta das 20 horas, só iniciavam entre 21h30 a 22h00min. "Não sei o que estava acontecendo para todos os dias eles atrasarem desse jeito, mas achei uma falta de respeito com os espectadores. Aqui é uma festa pra família, muitos pais trouxeram crianças pequenas e isso acaba sendo um incômodo, eu mesmo não vou poder ficar até o final dos desfiles porque estou com meu filho de 3 anos aqui", reclamou a vendedora Rosiléia Cardoso que estava acompanhada do esposo que completou: "espero que ano que vem eles possam se organizar mais e serem pontuais com a programação", disse.



Resultado Final



Fora os imprevistos, a festa mostrou sua grandeza em trazer um grande público para o parque Cimba, cenário da disputa, que terminou com a junina “Arranca Toco” conquistando o título de campeã do “São João do Cerrado”.



O resultado final da competição ficou assim:



1 º Lugar - Arranca Toco: 299,3 pontos

2 º Lugar - Encanto do Luar: 299 pontos

3 º Lugar - Os Fei de Cum Força: 287,4

4 º Lugar - Saco Furado: 285 pontos



Para as quatro primeiras colocadas foram entregues troféus e até o terceiro lugar premiação em dinheiro: 1º lugar R$ 5.000, 2º lugar R$ 3.000 e 3º lugar R$ 2.000.



Na modalidade individual, também foram verificadas as maiores notas das apresentações do gritador ou marcador, casamento, casal de reis e casal de noivos. Todos os vencedores receberam troféus. O resultado ficou da seguinte forma:



Melhor gritador: Arranca Toco

Melhor Casamento: Arranca Toco

Casal de Reis: Encanto do Luar

Casal de Noivos: Arranca Toco



Live O Norte



Durante todas as noites do "São João do Cerrado", o Portal O Norte participou da festa promovendo a transmissão do evento em tempo real na fanpage do @portalonorte no Facebook. Na página, o evento já conta com milhares de comentários, centenas de compartilhamentos e já alcançou quase 150 mil internautas nas transmissões que foram realizadas durante os quatro dias de festa.



Para quem não assistiu o último dia que marcou a disputa dos finalistas, basta conferir aqui abaixo: