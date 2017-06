Leandra Leal lança filme nesta quinta-feira em Palmas

O Cine Cultura de Palmas recebe a atriz e diretora Leandra Leal nesta quinta-feira, 29, para uma conversa sobre seu mais novo lme, “Divinas Divas”, documentário que marca a estreia da atriz como diretora em longas-metragens. O bate-papo é uma realização da Fundação Cultural de Palmas em parceria com a Sessão Vitrine Petrobrás e acontecerá após a exibição do lme, às 19h30, com ingressos a R$ 12,00 no Cine Cultura.



Divinas Divas apresenta a trajetória de Rogéria, Jane Di Castro, Divina Valéria, Camille K, Fujika de Halliday, Eloína dos Leopardos, Marquesa e Brigitte de Búzios. A partir de uma íntima relação com a diretora e com o teatro de sua família, importante palco na trajetória de todas elas, Leandra Leal acompanhou as personagens no processo de construção de um espetáculo que celebra seus 50 anos de carreira. O lme propõe a compreensão de suas vidas como obras de arte, mas também como ato políticono Brasil de ontem e de hoje.



O longa de Leandra Leal ganhou o Prêmio de Melhor Documentário pelo voto popular e foi eleito Melhor Documentário pelo Prêmio Felix (voltado para produções com temáticas relativas à diversidade de gênero), no Festival do Rio 2016; o Prêmio do Público da Mostra Global do Festival South by Southwest, em Austin, no Texas; e Melhor Filme pelo Júri Popular e Melhor Direção no 11º Fest Aruanda do Audiovisual Brasileiro, em João Pessoa. O longa também participou do Hot Docs (Festival Internacional de Documentários do Canadá), em Toronto, da Mostra de Cinema de Tiradentes, da 40ª Mostra Internacional de Cinema e do Festival Mix Brasil, em São Paulo.



O projeto realiza a distribuição coletiva de lmes brasileiros, incluindo coproduções internacionais, exibindo um recorte da produção audiovisual contemporânea. Tem o intuito de levar ao público um cinema de qualidade, original, que retrata a cultura do país e que se destaca nos principais festivais brasileiros e internacionais. Além da diretora Leandra Leal, a Sessão Vitrine promove ainda a participação da montadora do lme, Natara Ney.



Sinopse



As Divinas Divas são ícones da primeira geração de artistas travestis no Brasil dos anos 1960. Um dos primeiros palcos a abrigar homens vestidos de mulher foi o Teatro Rival, dirigido por Américo Leal, avô da diretora. O lme traz para a cena a intimidade, o talento e as histórias de uma geração que revolucionou o comportamento sexual e desaou a moral de uma época.



O Cine Cultura tem sessões de quarta-feira a domingo e os ingressos custam R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia). Mais informações pelos telefones 2111-2405/ 98448-6637. Conra a programação completa.



(Com informações da Fundação Cultural de Palmas)