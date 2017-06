Arraiá do Andante terá junina vice-campeã do São João do Cerrado

Amanhã é o último dia do mês de junho e para comemorar o encerramento das festas juninas, o Andante Chopp Bar realiza um bom e tradicional “arrasta pé”.



O “Arrraiá do Andante” terá entrada franca e vai começar às 22 horas e quem vai comandar o show dançante será Carlone Alves.



Além de muita música pra “forrozar”, o Andante preparou várias surpresas para quem for curtir a festa nesta sexta-feira, uma delas é que as primeiras 50 pessoas que chegarem vão ter direito a uma rodada de quentão ou vinho quente por conta da casa.



E pra quem pensou que as surpresas param por aí podem aguardar uma participação especial no “Arraiá do Andante”: a quadrilha junina “Encanto do Luar”, vai reapresentar o desfile que fez ela conquistar o título de vice-campeã do festival “São João do Cerrado”.



Agora imagine participar desta festa e ainda ganhar R$ 150 reais em consumo? Para concorrer, basta você seguir estas instruções:



- CURTA as fanpages do @portalonorte e @andante



- COMPARTILHE o banner promocional em sua timeline no Facebook



- MARQUE amigos nos comentários da publicação promocional



O sorteio do “Vale Consumo” será realizado durante transmissão ao vivo na fanpage do @portalonorte nesta quinta-feira no Andante onde tem noite de Karaokê e música ao vivo ao som de Vitor Henrik.



Transmissão ao Vivo



O Portal O Norte marca presença no "Arraiá do Andante" através da transmissão ao vivo do evento. E se você não puder participar da festa, assista nossa live através da fanpage @portalonorte.