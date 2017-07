Araguaína: Festival de Música dará R$ 8 mil em premiações

Compreendendo a importância dos festivais de música na construção da narrativa musical local, a Prefeitura vai promover o 1º Festival de Música da Juventude, nos dias 23 e 24 de agosto, incentivando desta forma a formação artística dos jovens araguainenses. Com este evento, o Município revelará talentos e estimulará o desenvolvimento cultural na região.



Podem participar jovens de 15 a 29 anos, de acordo com o Estatuto da Juventude. As inscrições são gratuitas e serão feitas entres os dias 17 de julho, a partir das 14 horas, à 1º de setembro, no site da Prefeitura: www.araguaina.to.gov.br/festival.



Poderão inscrever-se compositores e intérpretes do Tocantins, em conjunto ou solo, cujas músicas estiverem escritas em língua portuguesa, não havendo divisão de categorias



Documentação



Os interessados em participar do festival deverão apresentar o requerimento de inscrição preenchido e os seguintes documentos especificados no Edital: cópias do RG, CPF (Cadastro de Pessoa Física); Termo de Autorização devidamente preenchido para o caso de participante com idade inferior a 18 anos; comprovante de residência no nome do participante ou seu representante legal.



Além disso, deverá ser apresentada a cópia da letra da música devidamente identificada com o nome do autor, redigida em papel A4; duas músicas distintas gravadas pelo participante em formato MP3 ou WAVE, com boa captação de voz e instrumentos; e o mapa de palco dos equipamentos necessários à apresentação em caso de banda do participante.



Seleção



As músicas serão pré-selecionadas pela Comissão de Seleção Prévia observando os critérios de afinação, timbre, e dicção do concorrente. O participante poderá apresentar até duas músicas no processo seletivo, sendo que, apenas uma será selecionada a participar do certame.



Serão selecionadas apenas 18 músicas e a lista prévia dos participantes classificados a se apresentarem no festival será publicada no Diário Oficial do Município no dia 8 de setembro.



Festival



As apresentações dos cantores/intérpretes serão em duas etapas, sendo classificatória e eliminatória. A primeira etapa será no dia 23 de setembro, com apresentação das 18 músicas, tendo início a partir das 19 horas, na Praça São Luís Orione.



Serão classificadas nove músicas para a etapa final, a ser realizada no dia 24 de setembro, a partir das 21 horas, no mesmo local. A Comissão Julgadora vai avaliar os candidatos nos seguintes quesitos: afinação, timbre, dicção, performance, presença de palco e interpretação.



Premiação



A premiação do festival é de R$ 8 mil em dinheiro, além de troféus. O primeiro lugar ficará com R$ 3 mil; o segundo, R$ 2 mil; o terceiro, R$ 1.500; o quarto lugar, R$ 1 mil; e o quinto receberá R$ 500.



Para mais informações, os candidatos podem entrar em contado com a Diretoria da Juventude da Secretaria pelo seguinte e-mail: juventude.araguaina@gmail.com ou pelo telefone: 3411-5624, em horário comercial.



Cronograma



17/07 a 01/09 – Inscrições no site da prefeitura (www.araguaina.to.gov.br/festival)



08/09 – Resultado da Seleção Prévia no Diário Oficial do Município



23/09 – Semifinal, a partir das 19h; na Praça das Nações São Luís Orione



24/09 – Final, a partir das 21h; na Praça das Nações São Luís Orione