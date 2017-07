Feira da Beleza abre inscrições para o concurso "Miss Febeara"

A II Feira de Beleza de Araguaína realiza o concurso “MISS FEBEARA” que está com as inscrições abertas até dia 17 deste mês e para participar as interessadas devem ter entre 16 e 30 anos.



Serão duas etapas: a semifinal dia 22 de julho, que acontecerá antes da feira e definirá as finalistas que irão desfilar nos dias do evento, 17 e 18 de setembro.



A classificação do primeiro, segundo e terceiro lugar acontece dia 18 de setembro, durante a Feira. As candidatas receberão premiação em dinheiro e brindes.



Esta é a segunda Feira da Beleza de Araguaína onde marcas conhecidas do ramo da beleza como: Mutari, True, Age Cosméticos, Dicesar Colection Make-up e Beauty Paris irão participar. Durante o evento acontecerá palestras, workshops, serviços, além de exposição de produtos.



Inscrições



Para participar, as interessadas devem enviar e-mail para krine.cassia.to@gmail.com. Em anexo duas fotos, sendo uma de rosto e outra de corpo e informações pessoais como data de nascimento, peso, altura e contato telefônico.



O evento é uma organização da empresa Cássias Publicidades & Eventos em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Associação de Araguainense de Profissionais de Beleza (AAPB) e outros.