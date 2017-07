Atrativos turísticos serão fechados para gravações de novela

Os atrativos turísticos da região do Jalapão ficarão fechados por alguns dias ao longo do mês de agosto para possibilitar as gravações da próxima novela das 21 horas, da TV Rede Globo, "O Outro Lado Do Paraíso", escrita por Walcyr Carrasco. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura (Seden) emitiu alerta aos turistas e empresas ligadas ao trade turístico do Tocantins para que observem as datas evitando, assim, transtornos envolvendo a impossibilidade de visitação.



De acordo com o superintende de Desenvolvimento Turístico, James Possapp, todas as empresas ligadas ao setor de turismo já foram informadas, via ofício, deste calendário e, havendo qualquer alteração, a Secretaria voltará a informar.



A estreia da novela está prevista para outubro. A produção promete levar as belezas de Palmas e da região do Jalapão ao cenário nacional. A história da trama é centrada na disputa de duas famílias, uma pobre e uma rica, pela posse de uma mina de diamante no Parque Estadual do Jalapão. O casal de protagonista será defendido pelos atores Bianca Bin e Rafael Cardoso, que vão ter suas vidas complicadas pelos personagens dos atores Sergio Guizé e Grazi Massafera.



Os atores Felipe Titto, Lucas Lucco, Eriberto Leão, Marcello Novaes e Juliano Cazarré também foram escalados para a novela. Gloria Pires, Luís Melo, Eliane Giardini, Nathalia Dill, Genézio de Barros e Anderson Di Rizzi também devem fazer parte do elenco.



Conforme o cronograma divulgado pela equipe da produção, os atrativos precisarão ser fechados de forma pontual e em dias específicos, de acordo com a relação a seguir:



1 e 2 de agosto

Atrativo fechado: Pedra furada



3 de agosto

Canion Sussuapara – das 9 às 13h

Fazenda da Pedra furada – das 13h às 20h

Pedra furada das 13h às 20h



4 de agosto

Prainha do Rio Novo – das 10h às 13h

Cachoeira da Velha – das 10h às 15h

Sede da Fazenda Triago – 10h às 17h



6 de agosto

Cachoeira da Formiga – 8h às 16h

Encontro das Águas – 15h às 18h



7 de agosto

Fervedouro Bela Vista (São Félix) – 8h às 17h



8 de agosto

Capim Dourado – a decidir



9 a 19 de agosto

Gravação próxima às Dunas – Trânsito será controlado pela PM



20 e 21 de agosto

Dunas – das 4h às 19h