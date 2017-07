Cineasta produzirá filme de horror de roteirista Araguainense

O jornalista e cineasta goiano, Willan Lopes, começou a pré-produção do curta-metragem "O estranho palhaço do mal". O roteiro é de autoria do repórter e roteirista araguainense, Stoff Vieira Costa.



"O estranho palhaço do mal" será gravado em Anicuns, Goiás, entre a segunda quinzena de agosto e primeira quinzena de setembro. A direção será de Willan Lopes, jornalista, professor e cineasta. A assistência de direção será de Wanessa Meira, também jornalista e cineasta.



A direção de fotografia será feita pelo professor universitário e cineasta Cláudio Bosco.



Foi selecionado para protagonizar o filme Anderson Doutor. O filme conta também com Matteos Tadzo, Jhon Vittor, Luiz Antônio, Tatiane Ribeiro e o ator convidado Gabriel Torquato.



O filme será lançado ainda no final de outubro, em Anicuns e também em Goiânia. A expectativa é que o mesmo circule nos principais festivais de horror filme no Brasil e no exterior. O primeiro festival em que o filme será inscrito será o festival Morcego Vermelho, realizado em Goiânia.

"Encontrei o roteiro do filme por acaso em um site de roteirista na internet, li e gostei muito. Então procurei entrar em contato com o autor do trabalho, Stoff Vieira, para tratar da possível liberação dos direitos de filmagem do roteiro. A idéia era filmar em 2018, mas resolvi passá-lo adiante de outros projetos e filmar agora no segundo semestre de 2017". Afirmou o diretor.



O filme relata a história de quatro jovens envolvidos em uma acusação de abusarem sexualmente e assassinarem uma criança de 13 anos. Após o ocorrido os envolvidos começam a desaparecer ao serem raptados, torturados e assassinados de maneira sangrenta e cruel por um serial killer que se esconde atrás de uma fantasia de palhaço.



"É um roteiro bem escrito, que prende a atenção do espectador e mantém o suspense a cerca da identidade do palhaço até o final do filme. Portanto, acredito que o filme será bem aceito e terá grande sucesso". Acrescentou o Willan Lopes.