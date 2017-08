Sertanejos gravam clipe em cenário da nova novela da Globo

O clipe terá a digital influencer tocantinense, Camila Peara, como musa e será gravado no Parque Ecológico do Tocantins - que também é cenário de Do Outro Lado do Paraíso - nova novela da TV Globo.



Todas as equipes envolvidas com o clipe são do Tocantins. De acordo com Marcelo, a intenção é valorizar os profissionais locais. "Temos no Tocantins profissionais de muita qualidade no que diz respeito às nossas necessidades", destacou.



A campanha



Camila Peara foi escolhida como musa para o clipe de João Lucas e Marcelo após realizar uma campanha no Instagram, com grande participação e mobilização popular, pedindo para que os cantores a elegessem musa do novo clipe.



Cerca de 90 dias após, Marcelo Martins, primeira voz da dupla, gravou um vídeo durante um show em Juiz de Fora informando que a dupla dizia sim para o pedido dela. O vídeo pode ser conferido no link



A música



A música do clipe se chama Morango e Mel. É de composição apenas de Marcelo Martins e já está disponível no YouTube e em todas as plataformas digitais. Para ouvir a música.



Confira: