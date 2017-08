Jorge & Mateus cantam na capital em véspera de feriado

O sertanejo vai animar o público em Palmas, no dia 4 de outubro. O evento Villa Friends, pela primeira vez na capital, terá shows de cantores famosos. Sobem ao palco as dupplas Jorge & Mateus e Matheus & Kauan. A festa também terá a participação do cantor Jonas Esticado.



O evento será realizado a partir das 22h, no dia 4 de outubro, véspera do feriado do aniversário do Tocantins. A estrutura será montada no estacionamento do estádio Nilton Santos, região sul da capital.



Os ingressos devem começar a ser vendidos na próxima semana. Os valores variam de R$ 50 a R$ 160.



Fonte: G1/TO