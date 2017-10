Ensaios para Luau beneficente estão a todo vapor

Cantoras doaram tempo e vozes em prol do evento beneficente que ajudará na manutenção do Lar de Savanna.

Hoje é véspera de feriado e nada melhor do que uma boa programação pra começar a sentir o gostinho dele. Sendo assim, segue nossa dica cultural para você aproveitar em grande estilo essa noite de quarta-feira (11).



Que tal curtir muita música ao vivo ao som de artistas talentosas da nossa terra e ainda contribuir com um projeto social de grande importância pra nossa cidade e região? Se a resposta for sim temos o evento ideal pra indicar pra você: o “Luau Mulheres de Raça” que visa arrecadar alimentos e material de higiene para o “Lar de Savanna”, casa de acolhimento que abriga mulheres em tratamento contra o câncer.



Além da temática social, o projeto contará com um show “Elas Cantam Elas” em que o repertório homenageará as cantoras que têm importância fundamental no cenário musical brasileiro.



O show será comandando pelas cantoras Lelê Vasconcelos e Jessica Nery e contará com a participação de outras artistas regionais convidadas.



(Fotos: Talita Balecar)

Os ensaios estão acontecendo a todo vapor onde as artistas se preparam com um repertório imperdível. Elas doaram tempo e suas vozes para a festa e prometem dar o melhor de si nas apresentações: "É um prazer poder fazer parte de um projeto tão especial quanto este. Está valendo super à pena cada minuto de ensaio e esperamos que muita gente possa comparecer para prestigiar e contribuir com o Lar de Savanna", afirma a cantora Jéssica Nery.



(Fotos: Talita Bacelar)

O evento acontece na chácara do Palito e a entrada é R$ 25 reais + 1kg de alimento ou 1 produto de limpeza/higiene.

Os interessados podem adquirir os ingressos no Capitu Pub, Prime Fit Academia e Vicenzo no Shopping Neblina.



Sobre o Lar de Savanna



A casa de acolhimento é um projeto idealizado pela mãe da bioquímica, Savanna Duarte, que morreu o ano passado aos 34 anos depois de enfrentar uma batalha contra o câncer. Segundo Fátima Duarte, o Lar foi um desejo da filha quando estava doente e contava que tinha contato com outras mulheres abandonadas pelas famílias e isso magoava seu coração.

Inaugurado há três meses, o "Lar de Savanna" foi construído na Rua José Martins Nazareno, nº 32, no Setor Brasil. A casa conta com cinco quartos, sala de visitas, cozinha com fogão industrial, banheiros, dispensa e varanda que futuramente deve ser usada para a realização de oficinas. O lar acolhe até cinco pacientes, com acompanhantes.



O lar é uma parceria com a Organização Social (OS) Mais Ação menos Câncer e doações de outras instituições.



(Fotos: Portal O Norte)

A Prefeitura de Araguaína também é parceira do projeto, por meio da Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Lazer, e disponibilizou duas cozinheiras, uma auxiliar de serviços gerais e um porteiro para o espaço.



Para os interessados em contribuir para a manutenção da casa de acolhimento, basta entrar em contato com Fátima Duarte, diretora do "Lar de Savanna", através do telefone 63. 99202-4744. Segundo ela, não é fácil manter o projeto que tem contado com a solidariedade de amigos e outras pessoas de bom coração.