Incar participa de projeto que beneficiou crianças de 5 comunidades

Crianças que moram no assentamento Brejão e mais quatro comunidades de Araguaína receberam uma linda surpresa na última quinta-feira (12), em comemoração ao Dia das Crianças. Com louvor e adoração, lanchinhos, brincadeiras e muitos presentes, a garotada se divertiu na ação solidária realizada pela igreja Fonte da Vida.

Escola Incar



O projeto intitulado “Criança Solidária Atitude com Amor” contou com o apoio da Escola Incar que realizou uma campanha de arrecadação de brinquedos, alimentos e vestuários para serem doados na festa. Incentivado pelos educadores, alunos de todas as idades contribuíram com a ajuda dos pais para ajudar a fazer a alegria de dezenas de crianças carentes.



(Fotos: Igreja Fonte da Vida)

No Incar, a turminha do Maternal I se esforçou e foi quem mais arrecadou brinquedos: “Nos sentimos muito felizes com o exemplo dos pais que estão nos ajudando a ensinar nossos pequenos o valor de ser solidário e amar ao próximo”, disse a professora Odete Ferreira Campos.



Para a diretora executiva do Incar, Dênia Chagas foi uma satisfação fazer parte da campanha: “Foi muito importante levarmos o projeto para a nossa escola. Amar ao próximo é um dos mandamentos do Senhor e nós não poderíamos ficar de fora dessa ação solidária. Aproveito a oportunidade para agradecer a todos os pais e crianças que colaboraram. É um momento de muito orgulho e satisfação”, disse.



Fonte da Vida



Em sua página no Facebook, a igreja agradeceu a colaboração de todos que contribuíram para a realização do projeto: “Foi muito lindo, Deus é maravilhoso cuidou de cada detalhe não deixo nada faltar, tivemos alguns contra tempos, mas graças a Deus conseguimos completar essa parte da missão”.



Além do assentamento Brejão, crianças dos setores Lago Azul 3 e 4, Monte Sinai e Bairro de Fátima também foram beneficiados com o projeto solidário.



(Fotos: Igreja Fonte da Vida)

Além do projeto realizado neste feriado, a igreja Fonte da Vida realiza evangelismo todas as terças no setor Lago Azul 3 e 4 e missões com moradores de rua todas as sextas.



Em um texto de agradecimento aos apoiadores do projeto a igreja destaca: “Atitudes como essa fazem uma grande diferença, para uma sociedade melhor e uma geração de propagadores do amor de Cristo”.