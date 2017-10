Prefeitura gastará R$ 250 mil com cachê de Maiara e Maraísa

Falta menos de um mês para o aniversário de Araguaína. A comemoração que será marcada pela inauguração do mais novo cartão postal da cidade, a Via Lago, onde acontecerá a festa, receberá entre as atrações artísticas, a dupla sertaneja Maiara e Maraísa que vai custar R$ 250 mil reais aos cofres da prefeitura.



A prefeitura publicou no Diário Oficial do Município do último dia 11, parte dos valores que serão gastos com o aniversário da cidade, entre eles, o cachê das gêmeas que iniciaram a carreira em Araguaína e hoje são reconhecidas nacionalmente.



A programação do aniversário começa no dia 10 e termina no dia 26 de novembro, Maiara e Maraisa se apresentarão no dia 13 na estrutura que será montada na Via Lago. A empresa contratada para a locação foi a Higor Paulini M. L. de Souza – ME e custará R$ 51 mil reais.



Além das sertanejas, o evento também contará com a apresentação do duo araguainense Anavitoria que também vem desbancando no cenário musical nacional. A prefeitura ainda não divulgou o valor do cachê delas.