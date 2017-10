Prefeitura gastará R$ 320 mil com cachês de artistas nacionais

A prefeitura de Araguaína continua com os preparativos para a comemoração do aniversário da cidade que acontece entre os dias 10 e 26 de novembro. Este ano, o evento será marcado pela inauguração do mais novo Cartão Postal da cidade, a Via Lago, onde acontecerão shows artísticos regionais e a festa contará ainda com a participação de duas duplas que começaram a carreira em Araguaína e agora são conhecidas em todo o país: Maiara & Maraísa e o duo Anavitória.



Obras a todo vapor



As obras da Via Lago continuam e os profissionais correm contra o tempo para entregar o mais novo cartão postal da cidade.



(Fotos: Ascom Prefeitura)

O local terá uma ilha que será implantada no centro do lago. Para isso os trabalhadores contam com a ajuda de uma balsa que chegou para fazer o processo de “dragagem” no espaço onde ela deve ser construída.



(Foto: Ascom Prefeitura)

Cachês de artistas nacionais



No último dia 11, A prefeitura publicou no Diário Oficial do Município parte dos valores que serão gastos com o aniversário da cidade, entre eles, o cachê das gêmeas Maiara e Maraisa que se apresentarão no dia 13 na festa.



Além das sertanejas, o evento também contará com a apresentação do duo araguainense Anavitoria que também vem desbancando no cenário musical nacional. O valor do cachê delas foi divulgado em publicação do Diário Oficial do Município dessa segunda-feira (23). Anavitória receberá R$ 70 mil reais para se apresentar ao público araguainense.

A empresa contratada para a locação da estrutura do evento que será montado na Via Lago foi a Higor Paulini M. L. de Souza – ME e custará R$ 51 mil reais.