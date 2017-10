João Lucas e Marcelo viajam para Tour no Canadá

A dupla João Lucas e Marcelo está em tour no Canadá. Serão dois shows em Toronto. O primeiro acontece hoje, 27, e o outro amanhã, 28 de outubro. Os cantores embarcaram ontem, 26, para a primeira viagem para este país. Esta é a terceira turnê internacional dos cantores em 2017. Este ano, a dupla já se apresentou nos Estados Unidos e na Europa.



De acordo com Marcelo Martins, primeira voz da dupla, é sempre uma imensa alegria cantar em outro país. "O público que vai aos nossos shows fora do Brasil é composto de quase 80% de brasileiros. São pessoas muito carentes e com grande saudade de sua terra. Fico extremamente feliz em poder ir até eles, matar um pouco da saudade e levar alegria", destacou o cantor.



Novidades



No início de outubro, João Lucas e Marcelo lançaram o clipe da música Morango e Mel - que já está disponível no youtube. O clipe foi gravado no Parque Estadual do Jalapão no Tocantins, mesmo lugar em que a TV Globo gravou as cenas iniciais de O Outro Lado do Paraíso.



Porém, se engana quem pensa que as novidades da carreira da dupla param por ai. Os cantores - que são conhecidos como "Os Reis do Funknejo" - graças a sucessos como "E quero tchu, eu quero tcha", "Louca Louquinha", "Joga o copo pro alto"e "Musa" - já preparam um novo clipe para o verão. "A nova música fará jus ao título de "Os Reis do Funknejo" e tenho certeza que irá bombar no verão", finaliza Marcelo.